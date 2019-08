Ein Himmel voller Heißluftballons

Mit Dutzenden Teilnehmern ist das größte Heißluftballon-Treffen in Rheinland-Pfalz am Freitagabend in Föhren bei Trier gestartet worden. Für die Ballonfahrer steht auch eine Art Geschicklichkeitswettbewerb in luftiger Höhe auf dem Programm.