In einem Mehrfamilienhaus in Idar-Oberstein sind in der Nacht auf Freitag zwei Leichen entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mann festgenommen. Möglicherweise handelt es sich um einen Familienstreit.

Was genau im Idar-Obersteiner Ortsteil Göttschied passiert ist, ist derzeit noch unklar, so die Polizei. Um kurz nach halb zwei hatte ein Hausbewohner über den Notruf die Polizei alarmiert und gesagt, er habe Schreie einer Frau im Hausflur gehört. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie im Hausflur eine stark blutende, tote Frau. Mann mit Messer bewaffnet In einer Wohnung entdeckten die Beamten außerdem einen Mann, der mit einem Messer bewaffnet war. Dieser Mann kam kurze Zeit später aus dem Haus heraus und wurde von der Polizei festgenommen. Auch er war schwer verletzt. Die Polizei vermutet, dass er der Täter ist. In der Wohnung selbst entdeckten die Beamten schließlich noch die Leiche eines Mannes. Wer die Toten sind, ist derzeit noch unklar. Die Mordkommission ermittelt. Die Spurensicherung ist am Fundort der Leichen im Einsatz Foto Hosser - Christian Schulz