Die US-amerikanische Luftwaffe hat die Verlegung von Einheiten aus dem britischen Mildenhall nach Spangdahlem und Ramstein bis auf Weiteres gestoppt. Eine Expertengruppe müsse die verteidigungspolitische Lage neu bewerten, hieß es.

Die Pläne seien so lange auf Eis gelegt, bis eine vom Europäischen Kommando der Vereinigten Staaten eingesetzte Expertengruppe eine Neubewertung vorgenommen habe, teilte das Amt für Bundesbau am Freitag in Mainz mit. Dabei solle auch die "aktuelle Situation in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik" betrachtet werden.

Die in Mildenhall stationierten Flugzeuge sollten unter anderem nach Spangdahlem in der Eifel und nach Ramstein in der Pfalz verlegt werden - insgesamt knapp 2.000 Militärangehörige und 35 Flugzeuge. Dafür waren nach Angaben des Amtes zuvor 405 Millionen Euro an Investitionen für den Ausbau der beiden Standorte geplant. Bis wann eine Entscheidung fällt, ist unklar. Der Umzug war seit Jahren geplant, wurde aber immer wieder verschoben.

Politiker in der Eifel "überrascht"

Die Absage sei überraschend gekommen, sagte der Eifeler Landtagsabgeordnete Nico Steinbach (SPD) dem "Trierischen Volksfreund". Zu den Gründen sei wenig bekannt. "Für die Eifel wäre es ein Rückschlag, wenn die Verlegung nicht stattfinden würde", so Steinbach. Der Landtagsabgeordnete Michael Billen (CDU) sei sich hingegen sicher, dass der Umzug komme, heißt es in dem Zeitungsbericht.