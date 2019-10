Zum zweiten Mal in dieser Woche haben Unbekannte in Luxemburg einen Geldautomat gesprengt. In der Nacht zu Donnerstag war eine Bank in Mersch Ziel der Täter.

Gegen 01:15 Uhr in der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter den Geldautomaten der Post in Mersch gesprengt. Polizei Luxemburg Das Geld wurde nach Angaben der Polizei gestohlen. Schon in der Nacht zum Dienstag hatten Unbekannte einen Automaten in Remich an der Grenze zu Deutschland gesprengt. In beiden Fällen entstand großer Sachschaden. Trümmerteile fliegen meterweit Wie die Polizei mitteilte, wurde in Remich durch die Wucht der Explosion der Automat aus der Verankerung gerissen. Trümmerteile wurden mehrere Meter weit vom Tatort weggeschleudert. Der Automat ist aus der Verankerung gerissen. Polizei Luxemburg Polizei fahndet nach Geländewagen In Mersch war der Geldautomat der Post betroffen. Im Zusammenhang mit beiden Sprengungen fahndet die Kriminalpolizei Luxemburg nach einem metallicblauen SUV. Der Wagen soll zumindest zeitweise mit dem belgischen Kennzeichen 1HCK490 (B) unterwegs gewesen sein. Der Automat war ausserhalb des Gebäudes an der Fassade angebracht. Polizei Luxemburg