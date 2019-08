per Mail teilen

Ein 57-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall zwischen Mehren und Gillenfeld im Vulkaneifelkreis tödlich verletzt worden. Ein 25-jähriger Autofahrer geriet in einer Kurve mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Motorrad zusammen. Der Motorradfahrer starb an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.