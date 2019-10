Das Maar-Museum in der Eifel feiert am Sonntag sein 20-jähriges Bestehen. Der Renner der Ausstellung sind laut Museumsleitung die Überreste eines Ur-Pferdchens. Geologen hatten das Tier 1991 im Eckfelder Maar in der Nähe von Manderscheid entdeckt. Es gilt bis heute als geologische Sensation. Neben dem Ur-Pferd gebe es im Maar-Museum unter anderem Jahrtausende alte Fossilien aus der Vulkan-Eifel sowie Computer-Animationen zur Entstehung der Maare zu sehen. Nach Angaben der Museumsleitung kamen in den vergangenen 20 Jahren rund 300.000 Besucher ins Museum - das sind etwa 100 Besucher pro Öffnungstag. Zum Jubiläumstag ist der Eintritt am Sonntag frei.