Drei unbekannte Täter sind gestern in ein Haus in Mandern im Kreis Trier-Saarburg eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, zerstörten sie die Fensterscheibe einer Terrassentür, um so in die Wohnräume zu kommen. Sie durchsuchten das Haus und verließen den Tatort mit ihrer Beute .

Die Drei wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.