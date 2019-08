Arbeiten in einem Schloss. Das ist im Schloss Lieser in Lieser möglich. In dem Luxushotel sind 50 Stellen offen. Gesucht werden Köche, Zimmermädchen oder Rezeptionisten. Im Spätsommer soll das Hotel, das von einer niederländischen Hotelkette betrieben wird, eröffnen. Deswegen wurde jetzt in Schloss Lieser ein Bewerbertag veranstaltet. Der lockte viele Bewerber an. mehr...