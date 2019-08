Nach dem Tornado im Süden Luxemburgs helfen 80 ehrenamtliche Kräfte des Technischen Hilfswerks aus der Region Trier und dem Saarland bei den Aufräumarbeiten. Das Großherzogtum hatte am Sonntagabend das THW um Unterstützung gebeten. Bei dem schweren Unwetter sind am Freitag über 100 Häuser beschädigt worden. Die THW-Helfer sollen in kleinen Teams abgedeckte Dächer reparieren. Zu den Teams gehören jeweils ein Baufachberater. Der Einsatz in Luxemburg soll voraussichtlich bis Dienstag dauern.