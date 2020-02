per Mail teilen

Die Fluggesellschaft Luxair hat die Passagierzahlen weiter gesteigert. Nach Angaben des Unternehmens nutzten im vergangenen Jahr gut 2.148 000 Fluggäste die luxemburgische Airline. Das waren 16.000 mehr als 2018. Auch in den drei Jahren zuvor waren die Passagierzahlen gestiegen. Der Anteil von Luxair am gesamten Fluggastaufkommen in Luxemburg liegt nun bei 49 Prozent.