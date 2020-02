Luxemburg führt am Sonntag als erstes Land der Welt den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr ein. Zur Vorstellung der Strategie des Verkehrsministeriums sind am heutigen Nachmittag sogar Medienvertreter aus China, Kanada und Indien angereist.

Luxemburgs Verkehrsminister Bausch geht nicht davon aus, dass ab dem 1. März alle Autofahrer auf den ÖPNV umsteigen und sich alle Verkehrsprobleme in Luft auflösen. Der Gratis-Nahverkehr sei vielmehr Teil eines größeren Gesamtkonzeptes um den ÖPNV insgesamt attraktiver zu machen, und so dem stetig wachsenden Autoverkehr etwas entgegenzusetzen. Das kleine Land ächzt heute schon unter einer enormen Verkehrslast, die auch auf das Konto der stetig wachsenden Zahl an Grenzgängern geht. Für sie hat der öffentliche Gratis-Nahverkehr auch Auswirkungen.