Beim Europäischen Gerichtshof EuGH in Luxemburg ist heute von 14 bis 18 Uhr Tag der offenen Tür. Ein Highlight ist der neue dritte Turm des Gerichtshofes – er ist das höchste Gebäude in Luxemburg. 115 Meter hoch und ganz in gold-schwarz prägt der neue dritte Turm nicht nur den EuGH, sondern auch das gesamte europäische Viertel auf dem Luxemburger Kirchberg-Plateau. Zum ersten Mal ist der Turm für die Öffentlichkeit freigegeben – Besucher können mit einem Fahrstuhl bis zur Dachterrasse im 27. Stock gelangen. Untergebracht ist in dem Turm vor allem der Übersetzungsdienst des EuGH. Das Gericht ist das Rechtsprechungsorgan der EU und sorgt für die ordnungsgemäße Anwendung der EU-Gesetze. Beim Tag der offenen Tür werden zahlreiche Führungen angeboten – auch Richter und der Präsident des EuGH begleiten Besucher durchs Haus und stehen für Fragen zur Verfügung.