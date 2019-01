per Mail teilen

Der mutmaßliche Attentäter von Straßburg ist auch in Luxemburg kriminell unterwegs gewesen. Ein Regierungssprecher sagte, seine DNA sei bei einem versuchten Einbruchsdiebstahl vor sechs Jahren am Tatort gefunden worden. Danach sei auch ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet worden. Sein Wohnort sei aber damals unbekannt gewesen, so dass die Vorladung nicht zugestellt werden konnte.