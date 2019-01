In Trier gehen am Freitag die Schrotthändler auf die Straße. Mindestens 60 Lkw sollen am Vormittag durch die Innenstadt rollen. Der Grund: die Schrotthändler dürfen keinen Elektroschrott mehr einsammeln. Ihre Existenz stehe auf dem Spiel, sagen sie.

Die Schonfrist ist vorbei. Seit dem 1. Januar dieses Jahres dürfen die Schrotthändler keine Elektrogeräte wie Kühlschränke, Toaster und andere elektronische Haushaltsgeräte mehr abholen oder am Straßenrand einsammeln. Hintergrund ist ein Gesetz aus dem Jahr 2005. Das besagt, dass Altgeräte aus Privathaushalten nur noch von den öffentlich-rechtlichen Ensorgern, abgenommen werden dürfen. In der Region Trier ist der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier, kurz A.R.T. Für viele der rund 600 Schrotthändler aus der Region Trier würde das bedeuten, dass sie mit deutlichen Umsatzeinbußen rechnen müssen. Nach ihren eigenen Angaben fallen damit rund 70 Prozent ihrer Einnahmen weg. Dagegen demonstrieren sie am Freitag. Die A.R.T hat in der Region Trier mehrere Annahmestellen für alte Elektrogeräte eingerichtet. In Trier, Mertesdorf, Rittersdorf, Sehlem und Walsdorf können Elektrogeräte aus Privathaushalten kostenlos abgegeben werden. Wer seine Altgeräte nicht selbst bei einer der Sammelstellen abgeben möchte, kann nach wie vor den Abholdienst der A.R.T bestellen. Das kostet dann allerdings 20 Euro. Außerdem gilt seit Jahresanfang eine Rücknahmepflicht für den Elektrohandel.