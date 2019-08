per Mail teilen

Um der Polizei zu entkommen, ist am Sonntagmorgen bei Bernkastel-Kues ein Autofahrer in die Mosel gesprungen. Zuvor war er den Beamten wegen unsicherer Fahrweise aufgefallen.

Die Polizisten hielten das mit drei Personen besetzte Auto in Liesel an. Daraufhin flüchteten die Fahrzeuginsassen in Richtung Moselufer. Beifahrer und Mitfahrerin konnten festgenommen werden.

Mann versucht durch Mosel zu schwimmen

Der Fahrer sprang jedoch in die Mosel und versuchte diese zu durchqueren. Die Polizei alarmierte die Feuerwehr, die den Autofahrer mit einem Rettungsboots an Land brachte und dem Rettungsdienst übergab.

Fahrer hatten keinen Führerschein

Der Fahrzeugführer war alkoholisiert. Ihm wurde bereits im April die Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.