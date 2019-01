per Mail teilen

Bundespolizei und Feuerwehr haben am 1. Weihnachtstag am Flughafen Hahn ein Kind aus dem Kofferraum eines parkenden Autos befreit. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei spielten zwei Geschwister im Parkhaus eines angrenzenden Hotels. Dabei kletterte eines der Kinder in den Kofferraum eines offenen Autos. Versehentlich wurde dieser dann zugemacht. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Jungen zu befreien.