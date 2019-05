per Mail teilen

Es war ein Großprojekt, das Besucher in den Hunsrück locken sollte: das "Dorf Hochwald" in Hermeskeil. 2010 hatten die Macher angekündigt, rund 26 Millionen Euro investieren zu wollen. Jetzt müssen sie sich vor Gericht verantworten.

Vor dem Trierer Landgericht beginnt am Mittwoch die juristische Aufarbeitung des gescheiterten Tourismus-Projekts "Dorf Hochwald". Die zwei verantwortlichen Männer sind wegen Betrugs angeklagt.

2010 hatten die Männer die ehemalige Hochwald-Kaserne in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) vom Bund erworben, so die Anklage. Der ausgehandelte Kaufpreis betrug 1,6 Millionen Euro. Dafür sollen sie eine Firma, eine so genannte Kommanditgesellschaft, gegründet haben. Bezahlt haben die beiden Angeklagten laut Staatsanwaltschaft keinen einzigen Euro des veranschlagten Kaufpreises. Trotzdem wurde ihnen das Gelände im Juli 2010 zur Nutzung überlassen.

Nur geringes Eigenkapital

In der Folge sollen die Angeklagten zwei Firmen mit Planungs- und Architektenleistungen beauftragt haben. Die Rechnungen über mehr als 800.000 Euro sollen sie aber nicht bezahlt haben. Laut Staatsanwaltschaft verfügte die Kommanditgesellschaft der Angeklagten kaum über Eigenkapital. Im Sommer 2011 meldete die Gesellschaft wegen Zahlungsunfähigkeit Insolvenz an.

Warum erst so spät ein Prozess?

Die beiden Angeklagten kamen nie in Untersuchungshaft. Fälle, in denen die Angeklagten in U-Haft sitzen, werden vom Gericht vorrangig verhandelt. Prozesse wie dieser beginnen dann häufig erst Jahre später.