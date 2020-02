In vielen Orten in der Region Trier wird heute Abend traditionell die Fastnacht beerdigt oder verbrannt. Die Karnevalsgesellschaft Trier- Süd wird den sogenannten Wuppdus als Symbol der Fastnacht heute im Casino am Kornmarkt in Trier beerdigen, weil die vereinseigene Halle gesperrt ist.

In der Eifel- in Hillesheim gibt´s den Nubbes, eine Strohpuppe, die während der Fastnachtstage mitten in der Kneipe aufgestellt ist. Nach Ansicht der Narren ist der Nubbes schuld an allen Fastnachtsverfehlungen und wird deshalb an Mitternacht verbrannt. In Kyllburg wird das dortige Symbol der Fastnacht, ein Hahn, in einer Prozession vier Mal über die Kyllbrücke getragen und dann verbannt. Die Asche wird der Kyll übergeben. Auch in Bettenfeld in der Eifel oder in Enkirch an der Mosel wird die Fastnacht mit Trauergesängen beerdigt. In Prüm trägt man ein Mitglied der Prinzengarde in einem Sarg durch alle Kneipen. Jutta Horn, SWR Studio Trier.