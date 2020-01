Bei einem Jagdunfall in Kröv an der Mosel (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist ein Teilnehmer am Hals verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bekam er am Samstag bei einer Treibjagd den Splitter eines Projektils ab, das auf ein Wildschwein abgefeuert worden war. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten ins Krankenhaus.