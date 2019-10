per Mail teilen

Nach der Razzia in einem Bunker bei Traben-Trarbach haben sich die Verdächtigen noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Es wird geprüft, ob die rund 5.000 Quadratmeter große Anlage beschlagnahmt werden kann.

Nach SWR-Informationen soll der Hauptverdächtige des kriminell betriebenen Rechenzentrums die Anlage 2013 für rund 350.000 Euro gekauft haben. Dabei handelt es sich um einen 59-jährigen Niederländer mit Wohnsitz in Singapur, der aber vorwiegend in dem ehemaligen Nato-Bunker und an der Mosel gelebt haben soll.

Der Bunker, dessen Beschlagnahmung zurzeit geprüft wird, umfasst rund 5.000 Quadratmeter und ist auf fünf Etagen angelegt. Er liegt auf einem rund 13 Hektar großem Militärgelände, auf dem sich zusätzlich ein Gebäude mit rund 500 Büroeinheiten befindet.

Hoster für Drogendelikte, Kinderpornos und mehr

Von hier aus sollen die Verdächtigen einen sogenannten Bulletproof-Hoster betrieben haben. Dieser verspreche, Server vor staatlichen Zugriffen zu schützen. 200 Server seien bisher sichergestellt worden. Etliche Marktplätze und Foren sollen ihre Straftaten über die Server in Rheinland-Pfalz laufen gelassen haben. Das Landeskriminalamt geht davon aus, dass die Auswertung des Materials Monate bis Jahre andauern könnte.

Insgesamt gibt es sieben Tatverdächtige - sechs Männer und eine Frau. Sie haben sich laut Generalstaatsanwaltschaft noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Gegen sie wird ermittelt wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der Beihilfe zu Hunderttausenden Fällen von schweren Drogendelikten, Falschgeldgeschäften, Datenhehlerei und der Beihilfe zur Verbreitung von Kinderpornos.

Der erste Hinweis sei von der Verbandsgemeinde Traben-Trabach gekommen.

Bei der Razzia am Donnerstag in Traben-Trarbach soll es sich um die größte je in Deutschland durchgeführte Aktion gegen Cyberkriminalität gehandelt haben.

Zum Beispiel soll über die Server in Rheinland-Pfalz der weltweit zweitgrößte Darknet-Marktplatz für Drogen, "Wall Street Market", gelaufen sein. Über diese Plattform gingen laut Generalstaatsanwaltschaft rund 250.000 Deals mit Betäubungsmitteln mit einem Umsatz von rund 41 Millionen Euro. Der Marktplatz wurde im Frühjahr von Ermittlern ausgehoben.