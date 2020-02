In den Verbandsgemeinden Rhaunen und Birkengeld startet ein Pilot- Projekt, um den Energieverbrauch in öffentlichen Gebäuden genau zu analysieren. Gefördert wird das Projekt vom Umweltministerium. Die Verbandsgemeinde Rhaunen erhält dafür 95.000 Euro vom Land. Die VG Birkenfeld 118.000 Euro. Mit dem Geld werden in Schulen, Bürgerhäusern und Schwimmbädern digitale Zähler für Wasser-, Strom – und Wärme installiert. Damit kann festgestellt werden, wieviel Energie wann verbraucht wird. Ist der Wärme-Verbrauch an einer Schule zum Beispiel besonders am Vormittag hoch und am Nachmittag niedrig, kann die Heizung künftig darauf eingestellt werden. Diese intelligente Steuerung der Heiz- und Stromkosten soll eine Energie-Einsparung von bis zu 15 Prozent bringen. Das eingesparte Geld können die Gemeinden dann anderweitig verteilen.