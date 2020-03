per Mail teilen

Ein Mann soll Mittwochnachmittag am Bahnhof Konz-Karthaus einen elfjährigen Jungen belästigt haben. Nach Polizeiangaben habe der etwa 35 – Jährige den Jungen umarmt. Zuvor soll er ihn im Zug von Wiltingen nach Konz angesprochen haben. Der Junge sei dann in eine Turnhalle gelaufen. Der Mann soll etwa 1 m 70 groß und schlank sein, er trug schwarze Kleidung, braune Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack. Hinweise an die Polizeiwache Konz.