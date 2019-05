Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend in Konz einen 13-jährigen Radfahrer erfasst. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der Junge und verletzte sich dabei erheblich am linken Bein. Der Autofahrer fuhr weiter. Der Unfall ereignete sich, als der Radfahrer den Fußgängerüberweg in der Schillerstraße überqueren wollte. Die Polizei sucht Zeugen.