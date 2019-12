Eine Hundehalterin hatte am Donnerstagnachmittag bei einem Spaziergang zwei aus Hackfleisch geformte Kugeln mit Nägeln gefunden und die Polizei informiert.

Die stellte die Köder sicher. Bei der Suche auf den üblichen Spazierwegen und in Parkanlagen wurden keine weiteren Köder gefunden. Trotzdem kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere ausgelegt sind. Tierhalter sollten deshalb aufpassen.

Tierärztin Sina Brombacher aus Trier erklärt, wie man Hunde vor Giftködern schützen kannst und was zu tun ist, wenn dein Hund einen Giftköder gefressen hat. Eva Lamby-Schmitt, Facebook , 22.3.2019, 15:30 Uhr

In der Region Trier gab es dieses Jahr bereits mehrere Fälle, in denen Unbekannte gefährliche Köder ausgelegt hatten. Im Februar wurde in Trier-Nord eine Frikadelle gefunden, in der sich eine Substanz befand, die Rattengift ähnelte.

Vergiftete Frikadellen

Einen Monat später wurden weitere vergiftete Frikadellen entlang des Moselstadions entdeckt. Wie die Polizei damals mitteilte, musste ein Hund von einem Tierarzt behandelt werden, nachdem er vermutlich davon gefressen hatte. Die Polizei ging damals davon aus, dass die Frikadellen mit Schneckenkorn präpariert waren.

Im Mai fand eine Frau an einem Radweg in Trier-Ehrang ein Stück Wurst, in dem sich ein Stahlnagel und eine Heftklammer befand.

Schnelles Handeln gefragt

Mögliche Symptome dafür, dass Ihr Hund einen Giftköder gefressen hat, können Erbrechen, übermäßiges Hecheln oder vermehrtes Speicheln sein, sagt Tierärztin Sina Brombacher. Auch wenn sich die Schleimhautfarbe ändert, sollten Sie schnell zum Tierarzt. Dabei könne es auch hilfreich sein, wenn Sie den Tierarzt vorher telefonisch über die Situation informieren.