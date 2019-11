Bei einem Unfall mit einem Sattelschlepper ist am Donnerstagmorgen in Kirn an der Nahe ein hoher Sachschaden entstanden. Der Fahrer habe Steine an einer Baustelle angeliefert, so die Polizei. Dabei sei der Sattelzug eingesackt und umgekippt. Der Bereich in der Innenstadt war für mehrere Stunden gesperrt. Der Schaden am Laster beträgt nach Angaben der Polizei 80.000 Euro. Verletzt wurde niemand.