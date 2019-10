In der Stadt und der Verbandsgemeinde Kirn sind morgen gut 14.000 Menschen zur Wahl aufgerufen. Sie entscheiden über den künftigen Bürgermeister und den Verbandsgemeinderat der neuen Verbandsgemeinde Kirner Land. Drei Kandidaten stehen zur Wahl für den Chefsessel der künftigen Verbandsgemeinde. Oliver Kohl aus Hennweiler tritt für die SPD an, der parteilose Thomas Jung aus Oberhausen wird von der CDU unterstützt und Andreas Römer aus Hochstetten-Dhaun geht als unabhängiger Kandidat ins Rennen. Sollte keiner der drei Bewerber im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreichen, muss in zwei Wochen eine Stichwahl entscheiden. Zur Wahl des neuen Verbandsgemeinderats treten fünf Gruppierungen an, die AfD hat keinen Wahlvorschlag eingereicht.