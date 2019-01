Die Struktur- und Genehmigungsdirektion SGD Nord hat den Bau von 10 Windkraftanlagen in der Verbandsgemeinde Kelberg erlaubt. Bisher war für die Gemeinden Arbach, Bongard, Boxberg und Oberelz keine Windkraft vorgesehen. Allerdings muss nach Angaben der SGD in einer weiteren Entscheidung geprüft werden, wie schwer die Eingriffe durch den Bau der Anlagen wiegen. Dabei geht es vor allem um Themen wie den Schattenwurf der Rotoren, entstehenden Lärm sowie um das Landschaftsbild, die Umwelt und die Natur. Genau in diesen Fragen sehen die Gegner der Vorhaben das Problem. Sie kritisieren, dass Menschen, Natur und Umwelt durch die bis zu 250 Meter hohen Anlagen zu stark beeinträchtigt würden. Außerdem bezweifeln sie, ob es an den geplanten Standorten überhaupt genug Wind gibt. Ein Sprecher der Anlagengegner kündigte juristische Schritte an.