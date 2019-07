per Mail teilen

Nach einem Verkehrsunfall gestern in der Nähe von Kasel im Kreis Trier-Saarburg ist am Montag nach Angaben der Polizei ein Mensch gestorben. Eine weitere Person überlebte schwer verletzt. Zwei Autos waren frontal zusammengestoßen. Laut Polizei musste die Landstraße an der Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt werden.