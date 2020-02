Der Schienenpersonen-Nahverkehr Nord wird eine Machbarkeitsuntersuchung zur Wiederbelebung der Eifelquerbahn in Auftrag geben. Das ist das Ergebnis einer Sitzung der kommunalen Arbeitsgemeinschaft "Reaktivierung der Eifelquerbahn" in Kaisersesch. Neben den Anrainerkommunen saßen auch die beiden Kaufinteressenten der Strecke - die Brohltal Schmalspureisenbahn Betriebs GmbH und die Eifelbahn Verkehrs GmbH - mit am Tisch. Die Wiederbelebung der stillgelegten Strecke ist durch das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung wieder Thema geworden. Danach werden Bundesfördermittel für solche Maßnahmen erheblich aufgestockt. Deshalb sollen nun die Chancen einer Reaktivierung der Bahnstrecke von Kaisersesch nach Gerolstein geprüft werden. Durch die Eifelquerbahn könnten die Eifel und auch die Kreisstadt Daun wieder an die Rheinschiene angeschlossen werden.