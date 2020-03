Die Polizei Bitburg hat am Sonntagvormittag in Irrel zwei Teilnehmer eines illegalen Straßenrennens mit ihren Autos aus dem Verkehr gezogen. Eines der Fahrzeuge habe frische Unfallschäden gehabt. Bei einem Fahrer sei eine geringe Menge Drogen gefunden worden. Zeugen hatten zuvor mehrere schnell fahrende Autos aus Benelux-Ländern auf der Bundesstraße B257 nahe Echternacherbrück gemeldet. Die Polizei konnte eigenen Angabe zufolge nach der Kontrolle der beiden Teilnehmer die geplante grenzüberschreitende Rennstrecke in Erfahrung bringen und diese überwachen. Dabei seien keine weiteren Verstöße festgestellt worden. Hinweise von Zeugen an die Polizei Bitburg.