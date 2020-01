Ein Lastwagen ist heute Morgen auf der B257 bei Irrel in der Eifel in ein Stauende gefahren. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Menschen schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der LKW war an einer Baustellenampel auf ein Auto aufgefahren, fünf weitere Wagen wurden dadurch ineinandergeschoben. Die Bundesstraße war mehr als zwei Stunden voll gesperrt.