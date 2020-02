In diesem Jahr wohl kein Skibetrieb mehr am Erbeskopf

Auf dem Erbeskopf ist in dieser Saison kein Wintersport mehr möglich. Die Liftbetreiber gehen nicht davon aus, dass es noch einmal genug Schnee gibt. Am Freitag war der Skilft in dieser Saison damit wohl zum ersten und letzten Mal in Betrieb gegangen.

Nach Angaben des Betriebsleiters taut der Schnee, der in den vergangenen Tagen gefallen war. Zwar sei kommende Woche mehr Schnee gemeldet, der werde aber bei den milden Temperaturen kaum liegen bleiben. Am Freitag waren etwa 1.800 Menschen zum Rodeln und Skifahren auf den Erbeskopf gekommen. Es war wegen des milden Winters bisher der einzige Skitag in dieser Saison: Dauer 0:33 min Wintersport am Erbeskopf Erbeskopf Betriebsleiter rechnet mit roten Zahlen Betriebsleiter Klaus Hepp sagte, man werde in dieser Saison rote Zahlen schreiben. Um die Kosten auch für Neuerungen und Reparaturen auszugleichen, hätte man 30 Lifttage gebraucht. Das sei nicht mehr zu schaffen. In der vergangenen Wintersaison sei Skifahren am Erbeskopf ab dem 25. Januar möglich gewesen, sagte Hepp. Danach waren die Lifte 26 Tage gelaufen: Fast 130.000 Besucher wurden gezählt. Der Erbeskopf ist der höchste Berg von Rheinland-Pfalz (816 Meter).