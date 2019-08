Weltmeisterzimmerer? Oder Maurer auf Weltniveau? Diese Titel könnten bald Gesellen tragen, die derzeit in Kenn trainieren. Sie treten nämlich Ende August bei der Berufsweltmeisterschaft WorldSkills in Russland an.

Das Nationalteam Deutsches Baugewerbe trainiert hart im Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Trierer Handwerkskammer. Bestehend aus zwei Stahlbetonbauern und jeweils einem Fliesenleger, Stuckateur, Zimmerer und Maurer geben die jungen Männer alles. Das Training soll sie möglichst genau auf die Weltmeisterschaft vorbereiten. Deswegen bekommen sie, wie auch später im Wettbewerb, eine Bauaufgabe und haben dann genau 22 Stunden Zeit, sie umzusetzen. Dazu gehört alles, ob zeichnen, schneiden oder zusammensetzen. Präzision und Schnelligkeit Die Herausforderung ist, dass die Gesellen das Projekt in dem vorgegebenen Zeitrahmen vollkommen fertig kriegen müssen. Bei jeder Ungenauigkeit werden Punkte abgezogen. Beispielsweise verlieren die Zimmerer schon Punkte, wenn ihr Werk nur 0,5 Millimeter vom eigentlichen Plan abweicht. Hochkarätig besetzt Das Team der Deutschen bringt zwei Europameister mit in den Wettbewerb: Alexander Bruns konnte den Titel als Zimmerer, Christoph Rapp als Maurer holen. Allerdings ist die Konkurrenz bei der Weltmeisterschaft groß. Die Handwerker treten teilweise gegen über 30 andere Profis an. Die WorldSkills findet vom 22. bis zum 27. August in Kasan in Russland statt.