Stinkende Mülltonnen, Baucontainer, Gerümpel und parkende Lkws zieren in Gemünd im Kreis Bitburg-Prüm die Gemeindestraße. Die Anwohner stört das massiv. Eigentlich könnte der Ort in der Eifel ein idyllisches Plätzchen sein.

"Wir als Ortsgemeinde sind stark beeinträchtigt durch den Zustand", sagt Bürgermeisterin Stephanie Weiler im Gespräch mit Zur Sache Rheinland-Pfalz. "Wir müssen uns auch die Häme der umliegenden Orte gefallen lassen. Man nennt Gemünd mittlerweile das Tal der Gesetzlosen. Das kommt ja auch nicht von Ungefähr."

Altglas-Container zugestellt

So seien die an der Gemeindestraße abgestellten Glascontainer zeitweise nicht mehr nutzbar gewesen. Dort abgestellter Schrott und landwirtschaftliches Gerät hätten zudem dafür gesorgt, dass die Einwohner ihre Autos auf der Straße im Kurvenbereich parken mussten, weil sonst kein Platz gewesen sei, so Weiler.

Schrotthändler Albert Schares gibt zu, ein unordentlicher Mensch zu sein. Aber die Aufregung kann er trotzdem nicht nachvollziehen SWR

Anfangs hätten sie noch versucht, mit dem dort ansässigen Schrotthändler ins Gespräch zu kommen, erzählen die Anwohner. Doch die Gesprächsversuche hätten in einem großen Streit gemündet und der Ton sei zunehmend aggressiver geworden.

Schrotthändler spricht von Hetzjagd

Der Schrotthändler Albert Schares spricht von einer Hetzjagd gegen ihn und von übler Nachrede. "Es sieht nicht schön bei mir aus, aber ist es denn hier so schrecklich? Dass ich nicht den ersten Preis bekomme, für optimale Gestaltung, das weiß ich." Seit 14 Jahren sei er Schrotthändler, erzählt Schares. Er vermiete Lkw an Bauunternehmer und versuche so zu überleben. Die Landwirtschaft werfe nichts mehr ab.

Die Gemündner wandten sich schließlich an die Behörden, doch das änderte nichts. Sie fühlen sich von der Kreisverwaltung mit dem Müll-Problem alleine gelassen.

Fall wird derzeit erneut geprüft

Auf SWR-Anfrage schreibt der Zweckverband Abfallwirtschaft der Region Trier: "Der Sachverhalt ist uns bereits seit 2016 bekannt. Die damalige Prüfung ergab, dass es sich hierbei um eine gewerbliche Schrottsammlung auf

privatem Grundstück handelt, wofür ein entsprechender Gewerbeschein vorgelegt wurde." Eine widerrechtliche Abfallablagerung konnte damals nicht festgestellt werden. Deshalb sei der Fall von der Kreisverwaltung übernommen worden. Im Oktober 2019 sei man von der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm um eine erneute Prüfung gebeten worden. Diese werde gerade durchgeführt.

Die Einwohner von Gemünd wollen, dass der Müll und die alten Fahrzeuge wegkommen. Die Besitzer des Schrottplatzes reagierten bislang offenbar nicht. Die Fronten sind verhärtet.

Kommunen müssen sich um Müllentsorgung kümmern

In Rheinland-Pfalz sorgt illegal entsorgter Müll immer öfter für Ärger. Wer erwischt wird, der muss mit Bußgeldern rechnen. Wer beispielsweise eine Zigarettenschachtel wegwirft oder den Inhalt eines Aschenbechers, der muss etwa 10 bis 25 Euro Strafe zahlen. Ein Kubikmeter Bauschutt wird mit 51 bis 255 Euro geahndet. Wer mehrere Altfahrzeuge einfach irgendwo abstellt, anstatt sie zu verschrotten, der muss zwischen 1.022 und 5.122 Euro hinblättern.

Die Kommunen müssen den achtlos weggeworfenen Müll mit erheblichem personellen und finanziellen Aufwand beseitigen. 2018 wurden in Rheinland-Pfalz etwa 4.152 Tonnen Müll eingesammelt. Die Entsorgungskosten beliefen sich auf rund 2,8 Millionen Euro. (Die Zahlen für 2018 sind nur vorläufig)