Beamte des Polizeipräsidiums Trier haben in Idenheim bei Bitburg trainiert, wie sie bei einem Terror-Szenario oder einem Amoklauf handeln sollen. Am Donnerstagnachmittag ist die dreitägige Übung nach Angaben der Polizei zu Ende gegangen. Demnach haben die Polizistinnen und Polizisten unter realen Bedingungen erprobt, was bei einem Terror-Einsatz oder einer Amok-Lage zu tun ist. In der Regel seien Polizisten als Erste vor Ort – bevor Spezialeinsatzkräfte einträfen. Dazu sei ein spezielles Konzept erarbeitet worden – wo die Beamten unter großem Stress schnell entscheiden müssten, teilte die Polizei mit. Insgesamt hätten 130 Polizisten solche Situationen auf einem ehemaligen Schulgelände in Idenheim geprobt. In den nächsten Tagen soll der Einsatz mit den beteiligten Beamten besprochen werden.