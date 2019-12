Ein Mann soll sich immer wieder in Krankenhäusern als Privatpatient behandelt lassen haben. Die Anklage geht davon aus, dass der Mann zehn Krankenhäuser mit der Masche betrogen haben soll.

In Idar-Oberstein muss sich seit Donnerstag ein 56-jähriger Mann in einem ungewöhnlichen Betrugsfall vor dem Amtsgericht verantworten. Der Mann hat in der Verhandlung gestanden, dass er sich in verschiedenen Krankenhäusern als Privatpatient ausgegeben hatte. Laut Anklage war er nicht krankenversichert. In den Jahren 2017 und 2018 soll der Mann in zehn Fällen in die Notaufnahme verschiedener Krankenhäuser gekommen sein. Zum Beispiel in Idar-Oberstein, Kaiserslautern und Ludwigshafen.

Für Behandlung sollte toter Vater zahlen

In dem Prozess sagte er, er habe aus Angst vor Behandlungsfehlern die Chefarztbehandlung gewählt. Die Rechnung für den Aufenthalt sollten die Krankenhäuser an seinen inzwischen verstorbenen Vater schicken. Denn dieser schuldete ihm laut seiner Aussage noch Geld.

Laut Anklage ging er wie folgt vor: Als Notfallpatient mit Atembeschwerden kam er ins Krankenhaus. Er habe dann behauptet, dass er privatversichert sei und musste deshalb keine Versichertenkarte vorzeigen. Außerdem soll er gesagt haben, er sei Millionär und lebe auf Ibiza. Dadurch erhielt er zusätzliche Leistungen, wie zum Beispiel die Chefarzt-Behandlung, ein Einzelzimmer oder besseres Essen.