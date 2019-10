Die Bundeswehr probt in den kommenden Tagen im Großraum Bad Kreuznach, der Nordpfalz und dem südlichen Hunsrück. An der Übung des Artillerielehrbataillon 345 aus Idar-Oberstein sind bis kommenden Donnerstag rund 600 Soldatinnen und Soldaten beteiligt. Sie sind mit mehr als 100 Fahrzeugen unterwegs, darunter zehn Panzer. Im freien Feld sollen sie möglichst realitätsnah üben und sich in unbekanntem Gelände zurechtfinden. Die Soldaten übernachten im Feld, führen fiktive Feuerkämpfe und marschieren zu den verschiedenen Übungsorten. Nach Angaben der Bundeswehr erhöht die Übung außerdem die Präsenz in der Öffentlichkeit. Die Soldaten sollen auch mit Bürgern ins Gespräch kommen. All das sei auf einem Truppenübungsplatz nicht möglich. Flurschäden sollen vermieden werden, seien aber nicht völlig auszuschließen, sagte ein Sprecher. Die betroffenen Gemeinden seien informiert.