Zehntausende Narren sind in Trier beim größten Rosenmontagszug der Region dabei. Auch in vielen anderen Orten der Region feiern die Karnevalisten heute mit Umzügen den Höhepunkt des Straßenkarnevals.

Der Trierer Rosenmontagszug ist um 12:11 Uhr im Stadtteil Trier-Süd gestartet. Laut Veranstalter sind rund 100 Gruppen angemeldet. Als Fußgruppen oder auf bunten Motivwagen ziehen sie durch die Trierer Innenstadt bis zum Verteilerkreis in Trier-Nord. Das Motto lautet in diesem Jahr "Die Welt steht Kopf".

Umzüge auch im Umland

Auch an der Mosel gibt es heute Karnevalsumzüge - zum Beispiel in Schweich, Lieser und Traben-Trarbach. In der Eifel und im Hunsrück ziehen Karnevalisten heute unter anderem in Prüm, Hillesheim und Idar-Oberstein durch die Straßen.

Mehr Polizisten im Einsatz

Die Polizei wird heute bei 14 Rosenmontagsumzügen in der Region Trier mit besonders vielen Beamten im Einsatz sein. Das hat ein Polizeisprecher mitgeteilt. Beim größten Rosenmontagsumzug in Trier gehe es vor allem darum, die Zugstrecke zu bewachen. Dafür seien Beamte in Uniform und in Zivil unterwegs. Außerdem überwacht die Polizei nach eigenen Angaben den Hauptmarkt und den Platz vor der "Arena Trier" mit Videokameras. Dadurch sollen Eskalationen früh erkannt und vorgebeugt werden. Zudem werden einige Polizisten Kameras am Körper tragen.

SWR Reporter vor Ort

