Trotz Sturms wird gefeiert: Zehntausende verkleidete Karnevalisten werden am Montag zum Rosenmontagszug durch die Trierer Innenstadt erwartet. 12:11 Uhr startet der größte Rosenmontagszug der Region.

Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval 1955 e.V. kündigte heute Morgen an, dass der Rosenmontagszug wie geplant stattfinden kann. Karnevalisten, Polizei und Feuerwehr hatten sich vorher beraten, ob der Umzug trotz angekündigten Sturmes sicher ist.

Rund 100 Gruppen sind laut Veranstalter angemeldet. Das Motto dieses Jahr lautet "Der Globus eiert, Trier feiert".

Ein Höhepunkt wird laut Veranstalter der Wagen des Trierer Prinzenpaares sein: Auf einer nachgebauten Porta Nigra fährt das Paar durch die Stadt.

Videokameras und mobile Einsatzteams

Nach Angaben eines Polizeisprechers seien am Monatg besonders viele Polizisten im Einsatz. In Uniform aber auch in Zivil sollen die Beamten entlang der Zugstrecke für Sicherheit sorgen.

Polizisten vor Ort sollen für mehr Sicherheit sorgen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Durch Kontrollen will die Polizei vor allem Jugendliche davor schützen, zu viel Alkohol zu trinken. Zudem nach Polizeiangaben der Hauptmarkt sowie der Platz vor der Arena Trier mit Videokameras überwacht. Dadurch sollen Straftäter abgeschreckt werden. Weiterhin diene die Videoüberwachung zur Aufklärung von Straftaten.

Umzüge in der Region Trier

Auch an der Mosel gibt es am Montag Karnevalsumzüge, zum Beispiel in Schweich und in Traben-Trarbach. Verkleidete Karnevalisten ziehen auch im Hunsrück in bunten Motivwagen durch die Straßen, zum Beispiel in Morbach. In der Eifel feiern die Narren heute unter anderem in Neuerburg und Ferschweiler.