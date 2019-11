per Mail teilen

Nach 16 Jahren Bauzeit ist am Mittag der Hochmoselübergang mit der Hochmoselbrücke eröffnet worden. Am Nachmittag wird er für den Verkehr freigegeben. Der 25 Kilometer lange Streckenabschnitt verbindet dann den Hunsrück mit der Eifel.

Dauer 0:31 min Dreyer: Ein Tag zum Feiern Bei Zeltingen-Rachting haben die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Hochmoselbrücke offiziell eröffnet.

Um genau 13.58 Uhr durchschnitt Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) das Band. Im Anschluss daran fuhr der offizielle Konvoi über die Brücke. Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Wissing (FDP) sagte dem SWR bei der Eröffnung, die Region werde im Tourismus profitieren und Ortschaften würden vom Durchgangsverkehr entlastet. Eine wichtige europäische Verkehrsachse werde geschlossen. Dabei sei mit vielen Ausgleichsmaßnahmen dafür gesorgt worden, dass Umwelt -und Naturschutzinteressen gewahrt blieben.

Dauer 0:23 min Wissing: Ganz wichtige Verkehrsachse geschlossen Bei Zeltingen-Rachting haben die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Hochmoselbrücke offiziell eröffnet. Der Verkehrsminister hob im Gespräch mit dem SWR die wirtschaftliche Bedeutung der Brücke hervor.

Der Hochmoselübergang ist laut Verkehrsministerium das mit Abstand größte Straßenbauprojekt in Rheinland-Pfalz und eines der bedeutendsten Verkehrsprojekte in Deutschland. Darin enthalten ist die 160 Meter hohe Hochmoselbrücke - eine der höchsten Brücken Deutschlands.

Hochmoselbrücke führt in einer Höhe von 160 Meter übers Moseltal

Die etwa 1,7 Kilometer lange Brücke ist eingebettet in einen 25 Kilometer langen neuen Straßenabschnitt der B50 zwischen Wittlich in der Eifel und dem Anschluss zur alten B50 bei Longkamp im Hunsrück. Die Hochmoselbrücke besteht aus zehn Pfeilern, die zwischen 20 und 150 Meter hoch sind. Die Arbeiten für den Bau des ersten Pfeilers sind 2012 gestartet.

SWR extra: Die Riesenbrücke Zur Eröffnung des Hochmoselübergangs sendet der SWR am Donnerstagabend ein SWR extra um 18:15 Uhr im SWR Fernsehen und hier im Livestream. Es wird über die feierliche Einweihung, die Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Verkehrsplanern, den politischen Streit und die technischen Herausforderungen bei der Realisierung des Megaprojekts berichtet. Gäste im "SWR extra" Studio sind der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und der Verkehrsforscher Prof. Heiner Monheim. Über 20 Jahre hat sich Prof. Monheim immer wieder in die kontroverse Diskussion um das Großprojekt eingeschaltet.

Umstrittenes Großprojekt

Vor allem die Hochmoselbrücke sorgte für jahrelange Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern. Die Befürworter versprechen sich von der Brücke weniger Verkehr in den Orten an der Mosel, positive Auswirkungen auf den Tourismus und eine bessere Anbindung der belgischen und niederländischen Nordseehäfen in das Rhein-Main-Gebiet.

Dauer 0:25 min Hier verläuft die Hochmoselbrücke Nach 16 Jahren Bauzeit wird heute der Hochmoselübergang mit der Hochmoselbrücke eröffnet und damit für den Verkehr freigegeben. Der 25 Kilometer lange Streckenabschnitt verbindet dann den Hunsrück mit der Eifel.

Gegner kritisierten den Einschnitt ins Landschaftsbild, eine nicht ausreichende Standsicherheit der Hochmoselbrücke und negative Auswirkungen auf den Weinbau. Außerdem stünden die Baukosten in keinem Verhältnis zum Nutzen der Brücke.

Dauer 1:03 min Erste Fahrt über den Hochmoselübergang Erste Fahrt über den Hochmoselübergang

Hochmoselübergang teurer als geplant

Ein Teil des Hochmoselüberganges auf der Eifelseite ist bereits seit 2014 für den Verkehr freigegeben.Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität auf etwa 483 Millionen Euro. Das sind 200 Millionen mehr als ursprünglich geplant. Allein der Bau der Hochmoselbrücke hat etwa 175 Millionen Euro gekostet.