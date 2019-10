per Mail teilen

In der Gedenkstätte SS-Sonderlager/ KZ Hinzert fand am Montag eine Lehrer-Fortbildung zum Thema „Was wurde aus den Tätern von Hinzert?“ statt. An drei Lebensläufen wurde gezeigt, wie und ob die Täter im KZ Hinzert von der deutschen Justiz zur Rechenschaft gezogen wurden. Beispielhaft gezeigt wurden Sanitäter, die Patienten krank machten oder töteten und das Justizversagen bei einem Lagerkommandanten. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Landeszentrale für politische Bildung und dem Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz.