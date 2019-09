Hauptbahnhof in Trier nach Sperrung wieder offen

Die Sperrung am Trierer Hauptbahnhof ist aufgehoben. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte ein Mann gegen 12 Uhr einen Koffer in der Vorhalle abgestellt und ist in Richtung Innenstadt verschwunden. Ein Sprengstoffspürhund hat den Koffer abgeschnüffelt und nichts Verdächtiges gefunden.