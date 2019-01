In Igel (Landkreis Trier Saarburg) wurde am Mittwochabend Sprengstoff in einem Mehrfamilienhaus gefunden. 150 Anwohner mussten in der Nacht das Haus verlassen. Der Sprengstoff wurde entfernt.

Der Sprengstoff war von einem Suchhund in dem Moselort gefunden worden. Er wurde als hochexplosiv eingeschätzt. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Mehrfamilienhaus wurde evakuiert. Mehr als 150 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Die meisten von ihnen wurden in eine örtliche Turnhalle gebracht. Die Polizei sperrte mehrere Straßen rund um das Mehrfamilienhaus. Die Anwohner konnten in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurück, nachdem der Sprengstoff entfernt worden war. Nach Angaben der Polizei wurde eine Person festgenommen, die etwas mit dem Sprengstoff zu tun haben könnte. Einzelheiten dazu wurden nicht genannt. Ein politisches Motiv wird bislang nicht vermutet.