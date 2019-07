per Mail teilen

Das Landgericht Trier hat sechs Menschen wegen Betruges verurteilt. Sie hatten vorgetäuscht, einen Golfplatz in der Eifel kaufen zu wollen - und tauchten mit einem Koffer voller Falschgeld auf.

Fünf Männer und eine Frau mussten sich vor dem Landgericht Trier verantworten. Sie sind wegen Betruges und Beihilfe zu Haftstrafen zwischen einem Jahr und drei Monaten bis zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Für drei der Verurteilten wurden die Strafen zur Bewährung ausgesetzt.

Dauer 1:03 min Polizei setzte verdeckte Ermittler ein SWR-Reporter Andreas Adam zum Golfplatz-Urteil

Golfplatz in der Eifel

Alles begann mit einem Golfplatz im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Der Betreiber bekam einen Anruf von einem vermeintlich seriösen Geschäftsmann, der beteuerte, den Golfplatz kaufen zu wollen. Andere Übernahmen dann die Verhandlungen und wollten neben dem Kauf noch ein Tauschgeschäft in Sachen Geldwäsche machen: Sie wollten 400.000 Euro in 500-Euro-Scheinen mitbringen. Der Golfplatzbesitzer sollte das Geld in kleinere Scheine tauschen und dafür 60.000 Euro Provision bekommen.

Falschgeld im Koffer

Dem Mann dämmerte, dass da etwas nicht stimmte und schaltete die Polizei ein. Die schickte einen verdeckten Ermittler, der auch bei der Geldübergabe in Lüttich dabei war. Der Geldkoffer der vermeintlichen Käufer war voller Falschgeld: Nur sechs der Scheine seien echt, der Rest seien einfache Farbkopien gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Die Beteiligten wurden festgenommen.