Frisches Bargeld gibt es wohl für einige Geldautomaten auch am Donnerstag nicht: Die Gewerkschaft Verdi will ihren Warnstreik fortsetzen - gleichzeitig gehen die Tarifgespräche weiter.

Am ersten Tag des Warnstreiks zog die Gewerkschaft eine positive Bilanz. "Das war ein starkes Signal an die Arbeitgeber, endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Arno Peukes am Mittwoch. Laut Gewerkschaft beteiligten sich deutschlandweit etwa 3.000 von 11.000 Fahrern an dem Streik. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollten Geldtransporte bestreikt werden. Rund 160 Beschäftigte des Unternehmens Prosegur in Neunkirchen (Saarland) und Föhren (Kreis Trier-Saarburg) waren am Mittwoch aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

Mit dem Ausstand will die Gewerkschaft den Druck in der laufenden Tarifrunde der Geld- und Wert-Branche erhöhen. Verdi geht davon aus, dass Banken und Geschäfte vielerorts ohne frisches Bargeld bleiben werden. Es könne zu erheblichen Störungen kommen. Die Gewerkschaft hat auch für Donnerstag Streiks angekündigt.

Arbeitgeber rechnen nicht mit Problemen

Die Arbeitgeber gehen hingegen nicht von größeren Problemen aus. Ein mehrstündiger Warnstreik sei zwar ärgerlich und für die Unternehmen teuer, aber die Bargeldversorgung in Deutschland "wird nicht zusammenbrechen", sagte eine Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste. Nur sehr vereinzelt könnte ein Geldautomat leerlaufen oder im Supermarkt das Wechselgeld knapp werden.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro beziehungsweise eine Gehaltserhöhung von 250 Euro pro Monat sowie die Angleichung der Gehälter im Osten Deutschlands an das Westniveau.