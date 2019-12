per Mail teilen

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag aus einem Gartenhaus in Freudenburg im Kreis Trier-Saarburg vier seltene Graupapageien gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stehen die Vögel unter Artenschutz. Die Diebe hatten es offenbar gezielt auf diese Papageienart abgesehen. Andere Vögel, die in der gleichen Voliere waren, wurden nicht gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.