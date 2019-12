In der gesamten Region Trier sind mehrere Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, ist unter anderem die Landesstraße zwischen Freudenburg und Taben-Rodt gesperrt. Betroffen ist auch die Straße von Kell am See in Richtung Weißkirchen, außerdem die Straßen rund um Eisenschmitt und Neuerburg in der Eifel sowie Leiwen an der Mosel. Die Bäume seien vermutlich durch den starken Wind umgeweht worden. Außerdem habe der Regen den Boden aufgeweicht, sodass die Bäume keinen Halt mehr hatten.