16 Meter lang, fast fünf Meter hoch und handgemacht. Nach zwei Jahren Arbeit haben Forscher der Uni Trier ein römisches Segelschiff originalgetreu nachgebaut. Am Mittwoch soll der Holz-Koloss zur Mosel transportiert werden.

Start des Spezialtransports ist nach Angaben des Projektleiters um 22.30 Uhr. Dann soll das Schiff vom Universitätsgelände durch den Trierer Stadtteil Olewig, vorbei an den Kaiserthermen ans Moselufer und schließlich über die Konrad-Adenauer-Brücke in den Bauhafen des Wasser-und Schifffahrtsamtes am Moselufer gebracht werden.

Dreieinhalb Stunden Fahrt

Die Fahrt mit dem Lkw in den Bauhafen des Trierer Wasser- und Schifffahrtsamtes soll etwa dreieinhalb Stunden dauern. Zuvor musste der Segelfrachter aber mit zwei Kränen auf den Tieflader gehoben werden.

Lebendige Geschichte in Trier Transport des Römerseglers zur Mosel Das hölzerne Römerschiff in einem Zelt auf dem Trierer Universitätsgelände zur Verladung vorbereitet. Das hölzerne Römerschiff wird für die Verladung vorbereitet. Bugsicht auf das Schiff. Das hözerne Römerschiff hängt über einem Tieflader an Gurten befestigt in der Luft. Das hözerne Römerschiff wird mit Gurten festgezurrt um es mit Kränen anzuheben und zuverladen.

Wenn das 16 Meter lange Segelschiff am Donnerstagmorgen sicher am Moselufer angekommen ist, werden dort weitere Arbeiten an durchgeführt. So werden vor Ort zum Beispiel Mast und Segel angebracht.

Vorlage für den Nachbau war ein versunkenes Römerschif aus dem dritten Jahrhundert, das in der Bucht von Laurons in Südfrankreich gefunden wurde. Daraus leitet sich übrigens auch der vorläufige Schiffsname ab: Laurons 2.

Zwei Jahre Arbeit

Die Forscher haben den Segler in den vergangenen zwei Jahren zusammen mit Studenten und Handwerkern originalgetreu nachgebaut. Mit dem Schiff wollen die Wissenschaftler künftig auf der Mosel fahren.

Es sei damit zum ersten Mal möglich, die Eigenschaften eines römischen Segelschiffs exakt zu messen, sagte der Projektleiter. Die Schiffstaufe ist für den 5. Juli geplant.

