Was als Fastnachtsparty beginnt, endet in der Nacht zum Montag im Streit, die Auseinandersetzung eskaliert, schließlich steuert ein junger Mann sein Auto in eine Gruppe Menschen. Ein 18-Jähriger wird zum Glück nur leicht verletzt.

Nach Polizeiangaben war der 28-jährige Fahrer zuvor in eine Schlägerei verwickelt, bei der ebenfalls mehrere Menschen verletzt wurden - auch durch den Mann. Dieser habe sich anschließend betrunken in sein Auto gesetzt, sei auf die Menschengruppe zugefahren, habe zunächst kurz abgebremst und sei dann nach kurzem Rücksetzen direkt hineingefahren.

Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Der 28-Jährige konnte zunächst flüchten. Zuerst fanden die Beamten das verlassene Auto des Mannes in Fell, später wurde er in Longuich (beides im Kreis Trier-Saarburg) festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung. Ob der Mann in Untersuchungshaft kommt, muss noch geklärt werden.

Auch der 23-jährige Bruder des Beschuldigten war laut Polizei in die Auseinandersetzungen verwickelt. Er habe sich an der Unfallstelle wenig kooperativ gezeigt und Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Streit artet in Schlägerei aus

Ausgangspunkt des Vorfalls war laut Polizei "eine verbale Streitigkeit im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung" am Sonntagabend, aus der sich eine Schlägerei entwickelte. An dem Streit vor der Partyhalle war eine noch unbekannte Anzahl von Menschen beteiligt. Dabei wurde eine 20-Jährige mit einem gläsernen Gegenstand schwer am Kopf verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Worum es bei der Streiterei ging, muss noch ermittelt werden.