Weihnachtsfeiern, Neujahrsempfänge oder Abendessen: Jahrelang haben die Fraktionen im Trierer Stadtrat Feiern aus dem Städtsäckel bezahlt. Jetzt müssen sie das Geld zurückzahlen.

Der Landesrechnungshof listet in seinem Prüfbericht eine ganze Reihe von Veranstaltungen auf, die die Fraktionen der Stadt in Rechnung gestellt haben. Zum Beispiel eine feierliche Fraktionssitzung der CDU für gut 2.000 Euro oder ein kommunalpolitisches Grillen der Linken für 460 Euro. Ein Arbeitsessen der UBT-Fraktion hat 1.300 Euro gekostet. Bei den Feiern handele es sich um private Veranstaltungen, so der Landesrechnungshof. Daher dürften diese nicht aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Die Stadt müsse deshalb Rückforderungsansprüche durchsetzen, heißt es in dem Bericht. Nach SWR-Informationen müssen alle sieben Fraktionen der Verwaltung insgesamt etwa 35.000 Euro zurückzahlen. Eine neue Richtlinie, wofür die Fraktionen künftig Steuergeld ausgeben dürfen, soll nächste Woche im Stadtrat verabschiedet werden.

Stadtbibliothek auf dem Prüfstand

Auf rund 300 Seiten listet der Landesrechnungshof weitere Beispiele auf, wo die Stadt Trier Geld sparen kann. So schlägt die Behörde vor, dass die Stadtbibliothek ihren Bestand massiv reduzieren soll. Die finanzielle Lage der Stadt Trier lasse eine dauerhafte Finanzierung einer wissenschaftlichen Bibliothek mit einem jährlichen Minus von 1,7 Millionen Euro kaum zu, so die Prüfer. Daher sollten die Bestände aufgelöst werden - mit Ausnahme von Handschriften und historisch unverzichtbaren Werken. Die Stadt Trier lehnt diesen Vorschlag ab. Die Abgabe aller Bestände ab 1850 käme einer groß angelegten Vernichtung von Kulturgut gleich. Eine Bibliothek, die zudem keine Neuanschaffungen mehr tätige, sei faktisch tot.

Zu viele Stadtteile?

Ein weiterer Kritikpunkt des Landesrechnungshofes: Trier leiste sich zu viele Stadtteile. Zum Vergleich: Trier hat 19 Ortsbezirke, die Landeshauptstadt Mainz dagegen nur 15. Für die Ortsvorsteher und Ortsbeiräte fielen Kosten in Höhe von 200.000 Euro pro Jahr an. Die Behörde schlägt daher vor, die Zahl der Ortsbezirke zu halbieren. So könnte die Stadt 85.000 Euro pro Jahr sparen. In diesem Punkt zeigt sich die Stadt gesprächsbereit. Allerdings könne eine Reduzierung der Stadtteile nur auf freiwilliger Basis geschehen. Das Thema soll in den Ortsbeiräten diskutiert werden.

Prüfbericht Thema im Stadtrat

Die Verwaltung hat zu allen 27 Punkten eine ausführliche Stellungnahme abgegeben - teilweise wird die Kritik zurückgewiesen, in vielen Punkten zeigt sich die Stadt aber auch offen. Der Prüfbericht des Landesrechnungshofes und die Stellungnahme der Verwaltung sind nächste Woche Thema im Stadtrat.